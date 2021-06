Chris Brown znova obtožen napada na žensko

"Žrtev ženskega spola je dejala, da se je z osumljencem močno prepirala, nato pa jo je ta udaril," je dejala Lomelijeva. Spisano je bilo tudi poročilo o zločinu glede napada s telesno poškodbo.

Spletna stran TMZ je prva poročala o incidentu, navajali so, da je žrtev policiji povedala, da naj bi jo Brown tako močno udaril po zatilju glave, da ji je odpadel tudi del lasnih vložkov. V poročilu ni navedeno nič glede morebitnih težjih poškodb žrtve, zato še ni jasno, ali bo Brown za svoja dejanja tudi odgovarjal na sodišču. Pevec se je na novico odzval na Instagramu, kjer je v objavi, ki je vidna samo 24 ur, v slengu napisal samo, da je vse to popolna laž.

To je že drugič v zadnjih dveh mesecih, da je policija obiskala zvezdnikov dom. Maja so namreč prekinili glasno in divjo zabavo ob njegovem 32. rojstnem dnevu.