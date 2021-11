Chris Daughtry žaluje za 25-letno pastorko

Chris Daughtry, tretji najuspešnejši finalist šova Ameriški Idol (po prodaji albumov sta ga presegli samo zmagovalki Kelly Clarkson in Carrie Underwood), žaluje za pastorko. Ustanovitelj zasedbe Daughtry, ki je leta 2006 navduševala s skladbo It's Not Over, je nekaj besed ob izgubi zapisal tudi na omrežju Instagram.