Chris Evans bo šestletniku poslal ščit iz filma Stotnik Amerika: Ti si pravi heroj

Teta mladega dečka je na Instagramu zapisala, da je Bridger oboževalec filma The Avengers , kar je pritegnilo pozornost igralke Anne Hathaway . "Nisem 'maščevalec', a prepoznam superjunaka, ko ga vidim," je Hathawayjeva zapisala na Instagramu ob fotografijah Bridgerja in njegove sestre. "Lahko samo upam, da sem v življenju pol toliko pogumna, kot si ti v svojem, Bridger. Želim ti lahkega okrevanja in številnih lepih kamnov. Hej @markruffalo, ali potrebuješ soigralca?"

Bridgerjevo pogumno dejanje in njegov poškodovan obraz je na Instagramu delila njegova teta, ki pa ga je primerjala s filmskim superjunakom, in v objavi označila igralca Marka Ruffala , ki v filmih o Maščevalci h igra Hulka.

Dečka sta opazila Mark Ruffalo in Chris Evans. Cris, ki je v Maščevalcih igral Stotnika Ameriko, je dečku poslal videosporočilo: "Verjamem, da si v zadnjih dneh to velikokrat slišal, a dovoli mi, da ti to povem še jaz. Prijatelj, ti si pravi heroj. Kar si naredil, je tako pogumno, nesebično, in tvoja sestrica je lahko srečna, da ima bratca, kot si ti. Tvoji starši so verjetno tako zelo ponosni nate. Ostani takšen, kot si. Potrebujemo ljudi, kot si ti. Zdrži, verjamem, da bo okrevanje težko, na podlagi tega, kar sem videl, a mislim, da te poškodba ne bo ustavila. Našel bom tvoj naslov in ti poslal pravi ščit Kapitana Amerike. Ker dragi prijatelj, zaslužil si si ga." Bridger si je Evansovo sporočilo ogledal v kostumu svojega heroja – Kapitana Amerike

Na tetino vprašanje, ali Mark Ruffalo potrebuje sodelavca v vlogi Hulka, pa je igralec odgovoril: "Ljudje, ki druge postavijo pred sebe, so največji heroji in najboljše osebe. Spoštujem in občudujem tebe, tvoje srce in tvoj pogum."