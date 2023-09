Chris Evans in Alba Baptista sta se poročila

Chris Evans je poročen. Zvezdnik je večno zvestobo obljubil igralki Albi Baptista, s katero sta se začela sestajati minulo leto. Poročno slavje je bilo na njunem domu, posetvu v bližini Bostona v zvezni državi Massachusetts. 42-letni igralec in njegova 26-letna izbranka sta povabila družinske člane in prijatelje, poroka pa je potekala v strogi zasebnosti, saj so povabljenci podpisali pogodbe o nerazkritju informacij, uporaba telefonov pa je bila prepovedana.

Chris Evans in Alba Baptista sta poročena. 42-letni igralec se je poročil z Albo Baptista med slovesnostjo na zasebnem posestvu v Cape Codu v Massachusettsu, poročajo ameriški mediji. Na slavje so bili povabljeni mnogi zvezdniki, med njimi tudi Robert Downey Jr. in njegova žena Susan Downey, Chris Hemsworth z ženo, Elsa Pataky, Jeremy Renner, John Krasinski in Emily Blunt.

icon-expand Chris Evans in Alba Baptista FOTO: Profimedia

Govorice, da sta igralca par, so se pojavile novembra 2022, a kot je za revijo People povedal vir blizu zvezdnikov, naj bi se takrat sestajala že več kot leto dni. "Zaljubljena sta, Chris pa še nikoli ni bil srečnejši. Njegovi prijatelji in družina jo obožujejo," je razkril vir, ki je dodal, da je njuno razmerje resno. Le nekaj ur po tem, ko se je novica razširila, so par opazili med sprehodom po Centralnem Parku, kjer sta se držala za roke. Čeprav sta svoje razmerje ves čas uspešno skrivala, pa je Evans že več krat svojo naklonjenost do izbranke pokazal na družbenem omrežju. Njegov komentar je bil prav v tistem času, ko so se razširile govorice o tem, da sta par, opažen pod eno izmed gralkinih objav, v njem pa je namigoval na simpatijo, ki jo ima do nje.

Ob valentinovem je igralec na Instagramu objavil serijo fotograij z Baptisto in tako potrdil njuno zvezo. V mesecih, ki so sledili, je 42-letnik objavil par med pobiranjem jabolk, smučanjem in poljubljanem v avtomobilu. Evans je najbolj znan po svoji vlogi v Marvelovi franšizi Stotnik Amerika, a tudi njegova novopečena žena je v svojikratki karieri že nabrala nekaj zavidljivih dosežkov. 26-letnica, katere mati je prevajalka, govori pet jezikov, med njimi portugalsko, angleško, nemško, francosko in špansko. V minulih letih je prejela tudi nekaj častnih nagrad na filmskih festivalih.