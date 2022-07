Chris Evans je močno osredotočen na iskanje partnerke

Chris Evans trenutno promovira svoj nov film The Gray Man , v katerem igra morilca, ki obsesivno lovi svojo žrtev, ki jo igra Ryan Gosling . V nedavnem intervjuju za portal Shondaland je igralca novinarka vprašala, če je tudi on v življenju kdaj kaj tako zavzeto iskal. Zvezdnik je dejal, da ima za to vprašanje dober odgovor.

"Odgovor se glasi, da sem morda močno osredotočen na to, da si najdem partnerko, nekoga, s katerim si bom želel živeti." Pojasnil je, da je v Hollywoodu težko najti pravo ljubezen. "Poglejte, res imam rad to, kar delam. Odlično je. Industrija je pri iskanju nekoga, komur se lahko v celoti predaš, polna dvoma, negotovosti in ponovnega umerjanja. Morda se moraš truditi poiskati nekoga, s komer želiš preživeti svoje življenje. Ja, morda gre za to."

Chris je o svojih ljubezenskih romancah sicer zelo zaseben. Zadnje razmerje, ki je znano javnosti, je imel leta 2016 s soigralko Jenny Slate, s katero je zaigral v uspešnici Maščevalci: Zaključek. Njuna zveza ni trajala dolgo, saj sta se razšla marca 2018, še preden je film prišel v kinematografih.