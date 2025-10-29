Chris Evans je prvič postal oče

Igralski par Chris Evans in Alba Baptista sta prvič postala starša. 44-letni zvezdnik Marvelove franšize in 28-letnica so se pred dnevi razveselili hčerke, pišejo ameriški mediji. Kot je razkril vir blizu zakoncev, sta deklico poimenovala Alma Grace Baptista Evans. Evans in Baptista sicer veljata za par, ki skrbno skriva zasebno življenje, zato je o njunem družinskem življenju le malo znanega.

Chris Evans in Alba Baptista sta se pred dnevi razveselila prvorojenke. Deklica se je rodila 28. oktobra v zvezni državi Massachusetts, piše People, kot je za revijo povedal vir blizu zakoncev, pa sta 44-letnik in 28-letnica hčerko poimenovala Alma Grace Baptista Evans. Igralca so začeli povezovati januarja 2022, septembra leto pozneje pa sta stopila pred oltar.

"Uživata v zasebnosti in teh posebnih prvih dnevih kot družina z dojenčkom," je povedal vir blizu igralcev. Evans in Baptista zasebno življenje skrbno skrivata pred očmi javnosti, sestajala pa naj bi se že nekaj mesecev, preden je javnost izvedela za njuno romanco. Poročila sta se septembra 2023 na zasebnem posestvu v Massachusettsu, nato pa še na Portugalskem, od koder Alba izvira.