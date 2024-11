Chris Evans na premieri novega filma presenetil z 'neurejenim' videzom

Zvezdnik filmov o Stotniku Ameriki se je po rdeči preprogi sprehodil s precej daljšimi lasmi in gosto brado z že nekaj sivimi dlakami. 43-letnik je za dogodek izbral jeans jakno, črno majico s kratkimi rokavi, črne hlače in čevlje. Svoj videz, ki je marsikaterega oboževalca spominjal na brezdomca, je dopolnil z okroglimi očali.

Po poziranju s soigralcema Dwaynom Johnsonom in Lucy Liu so njihove fotografije komentirali številni spletni uporabniki, ki niso bili pretirano navdušeni nad videnim. Kot so zapisali, je pogosto videti veliko bolj urejen. Spet drugi pa so bili nad videzom navdušeni. "Videti je kot seksi profesor," je zapisal eden od uporabnikov omrežja X.