Chris Evans o nesreči Jeremyja Rennerja: Je kdo preveril, če je plug v redu?

V zadnji objavi na Instagramu je svojim sledilcem sporočil, kako poteka njegovo okrevanje. "Jutranje vadbe. Letošnje novoletne zaobljube so se še posebej spremenile. Nastala tragedija je vplivala na celotno mojo družino, ki se je hitro združila v ljubezni in reševanju nastale situacije," je na družbenem omrežju Instagram zapisal 52-letnik in dodal: "Nekaj več kot 30 zlomljenih kosti se bo zacelilo in postalo močnejših, tako kot se poglabljata ljubezen in vez z družino in prijatelji."