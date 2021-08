Chris Evans o šali z Lizzo glede skupnega otroka: Moja mama bo presrečna

Chris Evans in Lizzo navdušujeta oboževalce z zabavno izmenjavo sporočil o skupni prihodnosti in ustvarjanju družine. Lizzo se je namreč na popularni družbeni platformi TikTok odzvala na komentar oboževalke, ki je zvezdnici v šali dejala, naj že prizna, da pričakuje Evansovega otroka. "To sem želela zadržati zase in za očeta svojega otroka, a če že govorimo o govoricah... To je moj trebušček. Imela bova malo Ameriko," je naznanila zabavna pevka in se s tem navezala na Evansov lik v akcijskih filmih.