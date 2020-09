Chris Evans pomotoma delil intimno fotografijo

Chris Evans naj bi na svojem Instagramu, kjer je mogoče objaviti videoposnetek ali fotografijo, ki po 24 urah izgine, objavil posnetek zaslona svojega mobilnega telefona. To je storil med tem, ko je igral priljubljeno video igro Heads Up . Ponesreči pa je posnel tudi celotno galerijo slik in posnetkov, ki jih hrani v telefonu, med katerimi pa je bila tudi intimna fotografija.

Med tem, ko so se mnoge oboževalke razveselile nerodne situacije, ki je v javnost ponesla fotografijo, pa so drugi zapisali, da bi bilo igralca ob takšnem spodrsljaju pustiti pri miru. Nastali so številni šaljivi zapisi in prirejene fotografije, ki poustvarjajo nerodni dogodek.

Ena od oboževalk je njegov spodrsljaj na Twitterju komentirala: ''Chris Evans se je spotaknil, moj bog, upam, da je dobro.''