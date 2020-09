Chris Evans po objavljeni intimni fotografiji prekinil molk

Chris Evans je prejšnji konec tedna po nesreči objavil svojo intimno fotografijo, zaradi katere je bil na družbenih omrežjih glavna tema pogovorov. Spomnimo, da je na Instagramu objavil posnetek zaslona svojega mobilnega telefona, medtem ko je igral priljubljeno videoigro Heads Up. Po nesreči pa je posnel tudi fotografije in posnetke, vključno z intimno fotografijo. Evans je objavo sicer takoj izbrisal, vendar so posnetki zaslona takoj preplavili družbena omrežja. Za zdaj sicer še ni jasno, ali je bil telefon sploh njegov ali pa morda pripada njegovi izbranki, igralki Lily James. Chris je malo počakal, da so se strasti pomirile in se oboževalcem oglasil na Twitterju, kjer je zapisal: "Zdaj, ko imam vašo pozornost … Pojdite volit 3. novembra."