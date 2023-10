Chris Evans potrdil, da je poročen: Načrtovanje poroke je naporno

Chris Evans uživa v radostih zakona. Zvezdnik je svojo nedavno poroko z Albo Baptista potrdil na New York Comic Conu, kjer je tudi pokazal svoj poročni prstan. Igralski par se je poročil pred mesecem na zasebnem obredu, na katerega so bili povabljeni številni hollywoodski prijatelji mladoporočencev.

Chris Evans je le potrdil, da je oddan. Zvezdnik se je pojavil na Comic Conu v New Yorku, kjer je nastopil kot gost okrogle mize. 42-letnik je med svojim govorom dejal, da sta s 26-letno Albo Baptista mož in žena. "Poročil sem se," je priznal zbrani množici, ki je njegovo potrditev navdušeno pozdravila, zvezdnik pa je dodal: "Bilo je res super!"

icon-expand Chris Evans poročnega prstana ni skrival. FOTO: Profimedia

Par se je pred mesecem poročil v Bostonu, zvezdnik pa je za Page Six potrdil, da sta imela tudi poročno slavje v nevestini domovini, na Portugalskem. "Imela sva dve poroki. Eno na Vzhodni obali in eno na Portugalskem. Obe sta bili čudoviti in lepi. Načrtovanje poroke je naporno. Tisti, ki ste poročeni, to veste. Izžame te," je priznal. "Sedaj, ko je to za nama, pa smo uživava življenje in se pripravljava za jesen, ki je moj najljubši čas. To je najboljši čas leta," je še razkril 42-letni Evans ter dodal: "To je čas, ko uživamo, se sproščamo in reflektiramo svoje življenje."

icon-expand Chris Evans in Alba Baptista FOTO: Profimedia

Prejšnji mesec sta se Evans in Baptista poročila na intimni slovesnosti na njunem domu v okolici Bostona. Vir je takrat za Page Six dejal, da so povabljeni morali upoštevati stroga pravila, med katerimi sta bila tudi neuporaba telefona in podpis pogodb o molčečnosti o dogajanju na slavju. Med povabljenimi so bili Evansovi soigralci Marvelovih filmov, med njimi Jeremy Renner, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson in Chris Hemsworth. Mladoporočenca sta nato odpotovala še na Portugalsko, kjer sta si pred igralkino družino in prijatelji znova izmenjala poročne zaobljube. Med obiskom v Evropi naj bi se srečala tudi s princem Harryjem in Meghan Markle.