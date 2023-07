Chris Evans pred poletjem izbrisal računa na družbenih omrežjih

"Privoščil si bom poletje z manj porabljenega časa pred ekrani, zato si bom vzel odmor od Instagrama in Twitterja," je svojim sledilcem sporočil Chirs Evans . "Se vidimo kmalu. Veliko ljubezni," je še dodal 42-letni igralec in nato izbrisal svoja računa na omenjenih družbenih omrežjih.

Zvezdnik se je odločil, da bo letošnje poletje užival v pristnih trenutkih življenja brez stalne prisotnosti ekranov. Navdih za to je, vsaj po njegovi nedavni objavi sodeč, našel v sporočilu zvezdnika Rocketmana Tarona Egertona, ki je prav tako napovedal odmor od družbenih omrežij. "Za nekaj časa se bom odklopil od družbenih omrežij. Nisem prepričan zakaj, ampak mislim, da se je težko rešiti iz začaranega kroga, ki te nekako zasvoji. Prišel sem do ugotovitve, da preveč časa preživim na omrežjih, zdi se mi celo, da se ne posvetim dovolj branju knjig, gledanju filmov in druženju z ljudmi, ki jih imam rad," je zapisal, Evans pa se je z njim strinjal: "Sam ne bi mogel zapisati bolje. Računaj name, tudi sam si bom vzel odmor."