Chris Evans pred svetovnim dnem psov obiskal zavetišče

Da so psi resnično človekovi najboljši prijatelji, se zagotovo strinja tudi Chris Evans. Igralec je pred leti posvojil reševalnega psa mešančka, za katerega je izbral ime Dodger, zelo pogosto pa je njegove fotografije delil na svojem profilu na Instagramu. Ob svetovnem dnevu psov pa zvezdnik ni pozabil niti na tiste kosmatince, ki toplega doma še nimajo, zato je obiskal zavetišče Animal Haven v New Yorku in jih razveselil s pasjimi priboljški.