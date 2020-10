Chris Evans s številnimi tetovažami presenetil oboževalce

Chris Evans je s sledilci na omrežju Instagram delil posnetek skoka v vodo. Oboževalcev pa ni presenetil zgolj s svojimi veščinami, ampak tudi s številnimi tetovažami, ki mu krasijo telo. Igralec namreč telesne poslikave skrbno skriva, zato so bili njegovi privrženci nad posnetkom iskreno šokirani. 39-letni igralec je pred kratkim še zadnjič pred zimo skočil v bazen in pod posnetkom zapisal: ''Zadnje kopanje, preden bazen odide na zimsko spanje ... (bilo je ledeno mrzlo).'' Posnetek je nekoliko priredil in znotraj vsebine zapisal še: ''Sprašujem se, kako je biti posončen'' ter s tem namignil na svojo bledo polt kože.

Seveda je objava naletela na številne komentarje, večina sledilcev pa je izpostavila dejstvo, da se jim niti sanjalo ni, da Evansa krasi toliko večjih tetovaž. Vedeli so le za kakšno od manjših poslikav, saj je njegov igralski kolega Robert Downey Jr. nekoč razkril, da Evansa,Scarlett Johansson, Chrisa Hemswortha in Jeremyja Rennerja druži tatu z enako podobo.

''Pet od prvotnih šestih Avengerjev so si omislili tetovaže,'' je povedal Downey leta 2018. Dejal je, da je šesti z enakim tatujem umetnik, ki jih je tetoviral, saj se igralec Mark Ruffalo za telesno poslikavo ni odločil. ''To je bila ideja Scarlett Johansson, s Chrisom Evansom sta to storila v New Yorku, ostale pa v to prepričala kasneje,'' je razložil.