Chris Evans srečno zaljubljen v 16 let mlajšo Albo Baptista

Nedavno razglašeni najbolj seksi moški letošnjega leta ni več samski. Po newyorških ulicah se je z roko v roki sprehodil s 25-letno portugalsko igralko Albo Baptista in s tem potrdil, da je srečno zaljubljen. Igralca in njegovo izbranko so med sprehodom ujeli v objektiv, fotografije pa so hitro zaokrožile po spletu. "Zaljubljena sta in Chris še nikoli ni bil srečnejši," je o zvezi tujim medijem zaupal vir blizu para.

Chris Evans je srečno zaljubljen. Nedavno razglašeni najbolj seksi moški letošnjega leta se je v New Yorku z roko v roki sprehodil s 25-letno portugalsko igralko Albo Baptista in s tem potrdil njuno zvezo, ki naj bi sicer trajala že več kot leto dni. Kljub temu da sta igralca želela kar se da neopazno uživati v svojem dnevu, so ju mimoidoči hitro ujeli v fotografske objektive.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Par, ki zvezo ne postavlja na veliki zvon, naj bi bil v zvezi zelo srečen. "Zaljubljena sta in Chris še nikoli ni bil srečnejši," je o zvezi tujim medijem zaupal vir blizu para in dodal, da so Chrisova družina in prijatelji Portugalko, ki se lahko pohvali s pomembnim humanitarnim delom v sirotišnici v Kambodži in dejstvom, da tekoče govori kar pet jezikov, hitro sprejeli za svojo.