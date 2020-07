Chris Evans v družbi osem let mlajše igralke

31-letna Lily James je za to priložnost nosila dolgo rdečo obleko in temno moder trenč plašč, videz pa je dopolnila z rjavimi čevlji s peto. Medtem ko je 39-letni Chris Evans nosil črno moško obleko in sive čevlje.

Lily, zvezdnica filma Mamma Mia! Here We Go Again, sicerživi na severu Londona, medtem ko je bil Chris,zvezdnik filma Nož v hrbet (Knives Out), še nedavno v Ameriki. Kot kaže, je pred kratkim pripotoval v London, kjer so nekatere televizijske in filmske produkcije po izbruhu novega koronavirusa znova začele z delom. Igralca se na ugibanja, da sta v zvezi, še nista odzvala.