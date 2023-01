Chris Evans z videom potrdil, da je v zvezi z igralko Alba Baptista

Chris Evans je svojim oboževalcem ponudil vpogled v delček zasebnega življenja. 41-letni igralec, ki je bil razglašen za najbolj seksi moškega leta 2022, je s svojimi oboževalci delil videoposnetek s spomini na preteklo leto. Evansovo leto je bilo, sodeč po posnetku, polno presenečenj, saj je delil cel kolaž posnetkov, na katerih se z dekletom Albo Baptista igrata igro, na kateri drug drugega večkrat prestrašita.

Chris Evans je sedaj tudi uradno sporočil, da je v zvezi z igralsko kolegico Albo Baptista. Zvezdnik je na družbenem omrežju delil spomine na leto 2022, ki jih je povzel v videoposnetku, na katerem drug drugega s 25-letnim dekletom strašita. Video se prične tako, da Evans iz sušilnega stroja zlaga oblačila, Alba pa ga prestraši, nadaljuje pa se tako, da se izmenjujejo posnetki zaljubljencev, ki drug drugega v šali strašita.

icon-expand Chris Evans je v zvezi z Igralko Albo Baptista. FOTO: Instagram

Igro sta nadaljevala daljše obdobje, videi pa so bili posneti doma, v hotelu in med tem, ko sta zapuščala telovadnico, nad njimi pa so bili še posebej navdušeni igralčevi oboževalci. Eden izmed njih je zapisal: "Chris Evans in njegovo dekle sta tako simpatična. Res sem srečen za njiju." Mnogi pa so bili tudi presenečeni, da ima zvezdnik končno dekle: "Chris Evans ima dekle?" Neka oboževalka pa je dodala: "Pravkar sem izvedela, da ima Chris Evans dekle. Prosim, da spoštujete mojo zasebnost medtem, ko bom prihodnjih nekaj dni žalovala. Hvala."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Alba Baptista je portugalska igralka, najbolj znana pa je po vlogi v televizijski seriji Warrior Nun. Po poročanju US Weekly, naj bi se igralca sestajala že od leta 2021, od takrat pa 25-letnica na družbenem omrežju Instagram sledi Evansu in nekaterim drugim članom njegove družine. Pozorni oboževalci so oktobra opazili, da je zvezdnik delil enake fotografije izrezanih buč kot igralkina mati.