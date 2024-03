Chris Evans z ženo Alba Baptista prvič na rdeči preprogi

Igralec Chris Evans in njegova žena Alba Baptista sta se prvič pojavila skupaj na rdeči preprogi, in sicer na zabavi, ki jo je že tradicionalno organiziral Vanity Fair po podelitvi oskarjev. Par se je pred šestimi meseci skrivaj poročil –najprej v Bostonu, nato pa še na Portugalskem.

Chris Evans in Alba Baptista se ne skrivata več. Zvezdniški par, ki se je pred pol leta skrivaj poročil, se je prvič pojavil skupaj na rdeči preprogi. Igralca sta se udeležila zabave po podelitvi oskarjev, ki jo vsako leto že tradicionalno organizira revija Vanity Fair. Čeprav sta znana po tem, da skrbno skrivata svojo zasebnost, sta 42-letnik in 26-letnica vendarle skupaj stopila pred fotografe in nič kaj sramežljivo pozirala pred bliskavicami.

Chris Evans in Alba Baptista prvič skupaj na rdeči preprogi. FOTO: Profimedia icon-expand

Zvezdnik Marvelove franšize Stotnik Amerika in portugalska igralka sta pozirala objeta, med bliskanjem fotoaparatov pa sta si izmenjala tudi nekaj ljubečih pogledov in nasmeškov. Evans je očaran strmel v ženine oči, za to priložnost pa je oblekel rdečo moško obleko modne hiše Dolce & Gabbana, pod katero je nosil belo srajco in črno kravato. Baptistova je izbrala glamurozno črno-belo obleko brez naramnic, videz pa dopolnila z diamantno ogrlico. Lase si je uredila v stilu starega Hollywooda.

Chris Evans in Alba Baptista sta si zaljubljeno zrla v oči. FOTO: Profimedia icon-expand

Zakonca so pred dnevi opazili, ko sta se odpravila na zmenek v eno od restavracij v zahodnem Hollywoodu, na poti pa sta se držala za roke. Par se sicer le redko skupaj pojavlja v javnosti, opazili pa so ju že v družbi igralskih prijateljev Roberta Pattinsona in njegove domnevne zaročenke Suki Waterhouse, januarja pa tudi v družbi igralca Adriena Brodyja in njegove izbranke Georgine Chapman.