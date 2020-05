Chris Evans zaradi paničnih napadov skoraj zavrnil vlogo Stotnika Amerike

Kasneje je izpustil nekaj priložnosti za dobre vloge, med drugim v filmih Gone baby gone, Milk in Elizabethtown. Nato je prišla priložnost za vlogo v filmu Fantastični štirje, vendar se tega obdobja, ko je blestel v vlogi Johnnyja Storma spominja z grenkobo: ''Takrat so me mučili močni napadi tesnobe, ki so se leta 2010 še stopnjevali, saj sem pričel doživljati panične napade kar na filmskih setih med snemanjem.'' Ko je zavrnil testna snemanja za Stotnika Amerike se je pogovoril z igralskim kolegom Robertom Downeyjem Jr. ter tudi s terapevtom in družino, ki so ga prepričali, naj ne dovoli, da bi ga strah premagal. To označuje kot najboljšo odločitev, ki jo je kadarkoli sprejel.

Kasneje je izvedel, da se s podobnimi težavami borijo tudi nekatera znana imena kot so Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Jeremy RennerterScarlett Johansson.