Chris Hemsworth ima genetske predispozicije za Alzheimerjevo bolezen

Chris Hemsworth se je pred kratkim odločil za genetsko testiranje, povod za katerega je bila njegova serija Limitless in izvedel, da ima osem- do desetkrat večjo možnost, da bo zbolel za Alzheimerjevo boleznijo. Zvezdnik je priznal, da se je z rezultati testov težko sprijaznil, dodal pa je, da nihče noče razmišljati o smrti.

"Večina se nas izogiba pogovoru o smrti, potem pa kar naenkrat izveš, da imaš veliko možnosti, da boš moral iti po določeni poti. Takrat se zaveš realnosti in lastne smrtnosti," je v intervjuju povedal 39-letni igralec. Ker ima Avstralčeva DNA dve kopiji gena APOE4 ima zvezdnik osem do deset odstotkov možnosti več, da se bo moral spopasti s to boleznijo, za katero je značilno, da hitro napreduje, s tem pa se slabšajo mentalne sposobnosti.

Hemsworth je ob tem dodal, da so tudi njegovemu staremu očetu, ki se v javnosti ni pojavil že nekaj let, diagnosticirali Alzheimerjevo bolezen. Razkril je, da dedek že meša nizozemske in angleške besede, včasih uporablja kar oba jezika ali pa si celo izmisli nove besede. Zvezdnik se je ob rezultatih testa moral z novico najprej sprijazniti, nato pa je prognozo spreobrnil v nekakšno šalo: "Čutim, da se moj spomin slabša. Morda je placebo učinek, morda pa gre zares! To je sedaj moj izgovor."