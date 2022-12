Chris Hemsworth in Elsa Pataky praznike preživela na sončnem Fidžiju

Chris Hemsworth in Elsa Pataky sta letošnje božične praznike skupaj s svojimi tremi otroki preživela na sončnih plažah otoka Fidži. Slavna igralca sta si med počitnicami vzela tudi nekaj časa zase in za ohranjanje romantike v njunem zakonu.

46-letna Španka je objavila več fotografij, na katerih so zabeležene razne prigode iz dogajanja na otoku. Kot prvo je objavila fotografijo s svojim možem med poljubljanjem, na kateri sta oba v kopalkah, 39-letni igralec pa ima na glavi božičkovo kapo. "Vesel božič vsem z našega najljubšega otoka!!" je pripisala ob galerijo objavljenih fotografij, med katerimi je tudi njun sebek, otroci na ribolovu in poziranje para z Božičkom. Družini so se na potovanju pridružili tudi igralčev brat Luke in njegova žena Samantha z otroci.