Chris Hemsworth na smučanju z družino in Mattom Damonom

Na eni od fotografij sta smejoča se Avstralec in 53-letni Damon, ki sta si privoščila nekaj odmora od belih strmin, ob njima pa leži smučarska oprema. Na drugi naj bi se jima pridružil tudi Jason Momoa, ki je v vojaški jakni in nosi sončna očala, skupaj pa so se odpravili tudi na smuči. Fotografija je pri njegovih oboževalcih takoj vzbudila veliko pozornosti.

"Je to Jason Momoa, zakamufliran med teboj in Mattom Damonom? Krasna fotografija," je zapisal neki sledilec, spet drugi pa je dodal: "Matt Damon in Jason Momoa? Stavim, da je bilo to zabavno."