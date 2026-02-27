Chris Hemsworth ne obžaluje selitve iz Hollywooda

Chris Hemsworth, ki je znan po franšizi Thor, je pred dnevi gostoval v podkastu Smartless, kjer je spregovoril tudi o selitvi iz Hollywooda. Zvezdnik se je s soprogo Elso Pataky in njunimi otroki v Avstralijo preselil leta 2015, kot je dejal, pa je bila odločitev, da zapustijo Ameriko, najboljša, kar sta jo sprejela.

Chris Hemswrth ne obžaluje odločitve, da se je z družino pred desetletjem preselil v Avstralijo. FOTO: Profimedia

42-letnik se je z ženo, sinovoma in hčerko v 'Deželo tam spodaj' preselil pred več kot desetletjem, tam pa bivajo na ogromni farmi, kjer uživajo v dejavnostih na prostem. "Preselili smo se kmalu za tem, ko sta se rodila fanta. Živeli smo v Los Angelesu, a tam nismo uživali. Ni nam ustrezalo. Snemal sem povsod drugje, ko pa sem prišel domov, pa so me pričakali ulični fotografi. Bilo je veliko pasti življenja v tistem kraju," je bil iskren igralec.

Bolj navdušeno je pripovedoval o življenju, ki ga družina živi zdaj: "Običajno je, da ko delaš, si želiš iti na počitnice. Jaz se kot na počitnicah počutim, ko pridem domov. Imamo veliko farmo s konji, motorji in drugim."