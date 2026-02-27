Naslovnica
Tuja scena

Chris Hemsworth ne obžaluje selitve iz Hollywooda

Sydney, 27. 02. 2026 12.02 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Chris Hemsworth

Igralec Chris Hemsworth je nedavno znova spregovoril o selitvi družine iz Los Angelesa v njegovo rodno Avstralijo in dejal, da je bila to najboljša odločitev, kar sta jo z ženo sprejela. Zvezdnik v Hollywoodu ne živi od leta 2015.

Chris Hemsworth, ki je znan po franšizi Thor, je pred dnevi gostoval v podkastu Smartless, kjer je spregovoril tudi o selitvi iz Hollywooda. Zvezdnik se je s soprogo Elso Pataky in njunimi otroki v Avstralijo preselil leta 2015, kot je dejal, pa je bila odločitev, da zapustijo Ameriko, najboljša, kar sta jo sprejela.

Chris Hemswrth ne obžaluje odločitve, da se je z družino pred desetletjem preselil v Avstralijo.
Chris Hemswrth ne obžaluje odločitve, da se je z družino pred desetletjem preselil v Avstralijo.
FOTO: Profimedia

42-letnik se je z ženo, sinovoma in hčerko v 'Deželo tam spodaj' preselil pred več kot desetletjem, tam pa bivajo na ogromni farmi, kjer uživajo v dejavnostih na prostem. "Preselili smo se kmalu za tem, ko sta se rodila fanta. Živeli smo v Los Angelesu, a tam nismo uživali. Ni nam ustrezalo. Snemal sem povsod drugje, ko pa sem prišel domov, pa so me pričakali ulični fotografi. Bilo je veliko pasti življenja v tistem kraju," je bil iskren igralec.

Bolj navdušeno je pripovedoval o življenju, ki ga družina živi zdaj: "Običajno je, da ko delaš, si želiš iti na počitnice. Jaz se kot na počitnicah počutim, ko pridem domov. Imamo veliko farmo s konji, motorji in drugim."

Preberi še Igralec Chris Hemsworth z ženo in dvojčkoma na rdeči preprogi

Petčlanska družina živi v Byron Bayju od leta 2015, kamor so se preselili štiri leta za tem, ko je Chris zaslovel s prvim filmom franšize Thor, v kateri je zaigral glavni lik. V njegove čevlje je pozneje stopil še trikrat v sklopu franšize in štirikrat v franšizi Maščevalci, v sklopu katere ga bodo oboževalci lahko gledali že decembra v novem filmu z naslovom Avengers: Doomsday.

chris hemsworth selitev hollywood avstralija igralec družina

