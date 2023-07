Chris Hemsworth ne želi, da hči prehitro nadaljuje igralsko kariero

Chris Hemsworth je eden najbolj znanih igralcev v Hollywoodu, a to še ne pomeni, da si želi, da njegovi otroci prehitro zakorakajo po njegovih stopinjah. Avstralec, ki ima z ženo tri otroke, je nedavno dejal, da si želi, da njegova hči najprej izkoristi vse prednosti, ki jih prinaša otroštvo, in se šele nato loti igralske kariere.

Chris Hemsworth si želi, da bi njegova 11-letna hči še nekaj časa uživala v otroštvu, preden se bo zares lotila igralske kariere. India je nedavno prvič stopila pred kamere in nastopila v filmu Thor: Ljubezen in grom, kjer je zaigrala v vlogi Gorrove hčerke, njen 39-letni oče pa ji je svetoval, naj še ne zaplava v igralske vode, saj se je težko ustaviti, ko se stvari začnejo premikati.

icon-expand Chris Hemsworth z družino FOTO: Profimedia

"Želim si, da ima otroštvo, in menim, da si tega želi tudi ona," je povedal za ET Online. "Rekel sem ji, da ima še veliko časa. Naj najprej gre v šolo, jezdi konje, se zabava in je otrok. Ko se enkrat vlak začne premikati, je težko skočiti z njega in tako lahko zamudi veliko stvari," je še dodal zvezdnik, ki ima z ženo Elso Pataky še sinova Tristana in Sasho.

Kljub lastnim željam pa bo igralec hčer podpiral pri njenih sanjah, če si želi postati igralka, a šele, ko bo starejša. Deklica pa tokrat ni prvič opazovala svojega slavnega očeta med njegovim delom in bila priča garanju in gneči na prizorišču snemanja. Zvezdnik je leta 2022 na družbenem omrežju Instagram objavil dve fotografiji hčerke, ki je bila v razmiku 11 let prisotna na snemanju franšize Thor. "To sta dve fotografiji mene in moje hčerke," je pripisal in nadaljeval: "Prva je iz časa, ko je bila pred 11 leti prvič z mano, druga pa je nastala nedavno na snemanju filma Thor: Ljubezen in grom. Ona je moja najljubša superjunakinja."