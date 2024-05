Chris Hemsworth o kritikah znanih režiserjev o filmih s superjunaki

Chris Hemsworth daje priznanje filmom o superjunakih. V intervjuju za britansko izdajo The Sunday Times je igralec, ki je najbolj znan po svoji vlogi Thora v filmskem vesolju Marvel, obravnaval pretekle komentarje slavnih režiserjev, ki so kritizirali ta žanr. "Zdelo se je kruto," je povedal 40-letnik. "In to me moti, zlasti zaradi junakov. Grozno mi je bilo, ko so ljudje zmerjali prostor superjunakov. Tudi ti fantje so imeli filme, ki niso uspeli – vsi jih imamo." Dodal je: "Ko so govorili o tem, kaj je narobe s superjunaki, sem si mislil, kul, povej to milijardam, ki jih gledajo. Ali so se vsi motili?"

Filmski ustvarjalci, kot so Martin Scorsese, Jodie Foster, Ridley Scott, Jane Campion in drugi, so podali različne kritične komentarje o filmih o superjunakih, medtem ko so številne znane osebnosti, vključno z Jamesom Gunnom in Tomom Hollandom, ta žanr podprle.

Igralec meni, da se "obiskovanje kina ni spremenilo zaradi superjunakov, ampak zaradi pametnih telefonov in družbenih medijev." Prav tako je dodal:"Filmi o superjunakih so dejansko zadržali ljudi v kinematografih med tem prehodom in zdaj se ljudje vračajo. Zato si zaslužijo malo več spoštovanja," je dodal. Kar zadeva igralce, ki so igrali v filmih o superjunakih in so kasneje o njih govorili grdo, je bil igralec zelo kritičen: "To gre nekako tako: 'To so filmi, ki so uspešni – dajte me v enega. Oh, moj ni požel uspeha? Očrnil jih bom'," je povedal.