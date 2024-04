Chris Hemsworth obiskal avstralsko skupnost: Najzgodnejši in srečni dnevi

OGLAS

Igralec Chris Hemsworth, ki je znan po vlogi Marvelovega junaka Thora, je na družbenem omrežju objavil fotografije, na katerih pozira s člani domorodske skupnosti Gulin Gulin, ki živi na severu Avstralije. Zvezdnik je razkril, da je kot deček s svojo družino nekaj časa živel z njimi, in dodal, da njegovi najzgodnejši in tudi najlepši spomini iz njegovega življenja segajo prav v to obdobje.

40-letnik je na fotografijah, ki jih je delil, poziral med člani skupnosti, ki nosijo rdeče majice ali spodnje dele tradicionalne oprave, sam pa izstopa v sivi majici brez rokavov in črnih kratkih hlačah. Med galerijo fotografij je tudi ena iz njegovega otroštva in tista, na kateri je risbica njega v opravi super junaka, ki v roki drži kladivo, z zapisom 'Dobrodošel doma'. Zvezdnik se je med obiskom srečal tudi z mladimi člani skupnosti, ki jih je razveselil s svojimi avtogrami.

"Ko sem bil mlajši, smo z družino živeli s skupnostjo na severnem ozemlju. Moji najbolj zgodnji spomini, in tudi najsrečnejši, segajo v tisto obdobje," je pripisal zvezdnik in dodal: "Sedaj, 35 let pozneje, sem imel srečo, da sem lahko pripotoval nazaj sem. Hvaležen sem članom skupnosti Gulin Gulin, da so nas tako toplo in prijazno sprejeli. Veliko ljubezni in spoštovanja."