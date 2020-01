Chris Hemsworth podaril milijon dolarjev za boj proti avstralskim požarom

Zvezdnik Chris Hemsworth je prispeval ogromno donacijo za pomoč svoji rojstni Avstraliji, kjer še pustošijo požari. Svojo donacijo je objavil v objavi na Instagramu: "Kot vsi ostali tudi jaz želim pomagati v boju proti požarom, ki divjajo tukaj v Avstraliji. Z družino smo tako prispevali milijon dolarjev (okoli 881 tisoč evrov). Upam, da lahko tudi vi kaj prispevate," je pozval svoje oboževalce ter dodal, da na njegovem profilu lahko najdejo tudi spletno povezavo do organizacij, ki delajo vse, kar je v njihovih močeh, da pomagajo ljudem v teh uničujočih in zahtevnih časih.

"Poleg tega se vsem po vsem svetu zahvaljujemo za njihove dobre želje in donacije," je še za konec dodal. Na njegovo donacijo se je že odzval Rdeči križ in se mu zahvalil za podporo. Avstralski zvezdnik pa ni edini, ki je denarno pomagal. Ameriška pevka Pink je bila prva, ki se je odzvala, sledili so tudi Nicole Kidman in Kylie Minogue, ki so organizacijam nakazale po pol milijona dolarjev (okoli 447 tisoč evrov). Hollywoodski zvezdnik Russell Crowe, ki je eden letošnjih prejemnikov zlatih globusov, pa se prestižne prireditve ni udeležil, ker se na licu mesta bori proti grozljivim požarom, ki pestijo celo državo.