Chris Hemsworth prejel čestitke kolegov: Ti si drugi najboljši Chris

Chris Hemsworth je prejel svojo zvezdo na Pločniku slavnih. Igralec se je med slovesnostjo poklonil svoji ženi, simpatičen, ter predvsem zabaven govor pa mu je namenil igralski kolega Robert Downey Jr. O superjunaku pa so imeli kar nekaj za povedati tudi ostali ostali soigralci, med drugim Mark Ruffalo in Scarlett Johansson, še posebej pa so občinstvo nasmejale besede Chrisa Evansa.

OGLAS

Igralec Chris Hemsworth je prejel svojo zvezdo na Pločniku slavnih. Med slovesnostjo se mu je poklonil igralski kolega Robert Downey Jr. in se na njegov račun tudi pošalil. Downey je s seboj prinesel seznam "zbadljivk" od preostalih soigralcev Marvela, kjer ga je vsak iz med njih opisal s tremi besedami. Najprej je prebral besede Jeremyja Rennerja, ki je o njem povedal: "absurdno, nadležno, neverjeten." Mark Ruffalo ga je opisal z besedami: "prijatelj iz službe," med tem, ko ga je Scarlett Johansson opisala z: "občutljiva glavna dama." Za konec so množico nasmejale besede Stotnika Amerike, Chrisa Evansa, ki je zanj rekel, da je: "drugi najboljši Chris" Na slavnostnem dogodku je ob boku zvezde večera stala njegova družina, med množico pa je bilo kar nekaj znanih oseb med drugim tudi režiser George Miller in soigralka Anya Taylor-Joy.

Robert Downey Jr. in Chris Hemsworth FOTO: AP icon-expand

Hemsworth in Downey sta poleg že prej omenjenih igralcev, upodobila dva osrednja superjunaka Maščevalcev, Thora in Iron Mana. "Chrisa je malce zastrašujoče opisati. Zaradi lepe embalaže je zelo izmuzljiv. Vendar pa po nadaljnjem pregledu ugotovimo, da ima resnično modro duhovitost in globoko dušo, in mi je v iskreno veselje, da te poznam že mnogo let," je dejal Robert v svojem govoru in dodal: "Nas Hollywoodce držiš na trnih, ker si pravi frajer."

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP







Sasha Hemsworth, Elsa Pataky, Chris Hemsworth, in Tristan Hemsworth icon-picture-layer-2 1 / 5

Hemsworthova slovesnost na Pločniku slavnih je potekala v dneh izida njegovega novega filma Furiosa: Del sage Pobesneli Max, ki je že prišel v naše kinematografe. Downey je že v začetku svojega govora povedal, da verjame, da bo Furiosa film leta 2024. "Ogledal si ga bom trikrat. Želim zaveze, da si ga bodo vsi ogledali trikrat - to bo kot 'Barbenheimer-Plus.' Želim, da greš v eno kino in si ogledaš ta film trikrat namesto treh drugih filmov," se je pošalil.