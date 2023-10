Chris Hemsworth s hčerko na Islandiji: jahanje, štirikolesniki in ribolov

'Dnevnik' nujnega skupnega dopustovanja zvezdnik vsakodnevno deli na svojem Instagramu . Med drugim je tako razkril, da sta prvi dan svojo pustolovščino začela z obiskom gora in plezanjem po ledenih stenah. Naslednji dan sta se preizkusila v jahanju konj. Pod objavljeno galerijo fotografij se je oglasil tudi Chrisov starejši brat Luke in se pošalaliđ, če mu res niso mogli zagotoviti konja njegove velikosti.

Naslednji dan sta si oče in hči privoščila vožnjo s štirikolesniki. "Tretji dan na Islandiji. Z mojo hčerko sva ustanovila sva motoristično društvo. Zaenkrat sva edina člana, a tako bo za zdaj ostalo," je ob video in fotografije zapisal igralec. Zadnja objava 40-letnika je razkrila, da je bil njun četrti dan na Islandiji posvečen ribolovu. "Večerjo imava. Hvala, Indi," se je svoji 11-letnici ob fotografiji zahvalil ponosni oče.

Priljubljeni Avstralec, ki je poročen z Elso Pataky, ima poleg Indiie še dva sinova, 9-letna dvojčka Tristana in Sasho. Sam svoje družine ni nikoli skrival pred javnostjo, večkrat pa na družbenih omrežjih deli prav utrinke iz njihovih družinskih potovanj. Čeprav sta oba z ženo igralca, je Chris nedavno dejal, da si ne želi, da bi njegova hčerka prezgodaj začela stopati po stopinjah svojih staršev. "Želim si, da ima otroštvo, in menim, da si tega želi tudi ona. Rekel sem ji, da ima še veliko časa. Naj najprej gre v šolo, jezdi konje, se zabava in je otrok. Ko se enkrat vlak začne premikati, je težko skočiti z njega in tako lahko zamudi veliko stvari," je svoji deklici, ki je sicer že zaigrala s slavnim očetom v filmu Thor: Ljubezen in grom, svetoval oče.