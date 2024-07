Chris Hemsworth s simpatičnimi fotografijami voščil ženi Elsi Pataky

"Vse najboljše tej čudoviti dami," se je glasilo voščilo, ki ga je ob letošnjem rojstnem dnevu svoji dragi namenil Chris Hemsworth . Zvezdnikova žena Elsa Pataky je namreč nedavno dopolnila 48 let in ob tej priložnosti je njen mož seveda znova poskrbel za javno čestitko.

Poleg opisa je delil štiri fotografije. Na prvi je par na snemanju filma Furiosa, na fotografiji pa Elsa pozira kot lik, ki ga je upodobila v filmu. Tudi igralec je bil na fotografiji oblečen v svoj lik, pozirala pa sta sredi puščave. Na drugi fotografiji sta zaljubljenca na večerji z njunimi tremi otroki, hčerko Indio Rose in dvojčkoma Sashom in Tristanom. Sledita bližnja fotografija Elsinega obraza med kamni in še en utrinek para s snemanja filma Thor: Ljubezen in grom.