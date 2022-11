Chris Hemsworth si bo zaradi visokega tveganja Alzheimerjeve bolezni vzel odmor od igranja

Igralec Chris Hemsworth se je odločil, da si bo za nekaj časa vzel premor od igranja. Zvezdnik se je za to odločil po tem, ko je pred kratkim opravil preventivno testiranje in odkril, da ima veliko možnosti, da bo zbolel za Alzheimerjevo boleznijo. Kot je še povedal, je za boleznijo zbolel tudi njegov dedek.

Chris Hemsworth se je pred kratkim odločil za genetsko testiranje, povod za katerega je bila njegova serija Limitless, in izvedel, da ima osem- do desetkrat večjo možnost, da bo zbolel za Alzheimerjevo boleznijo. Zvezdnik je priznal, da se je z rezultati testov težko sprijaznil, dodal pa je, da nihče noče razmišljati o smrti.

icon-expand Chris Hemsworth FOTO: Profimedia

Kot je še razkril v intervjuju, se je z rezultati testiranja uresničil njegov največji strah, in dodal, da bo prav zaradi tega preventivno spremenil način življenja. Alzheimerjeva bolezen je najpogostejša oblika demence, ki lahko povzroči težave s spominom in komunikacijo ter zmedenost. Zvezdnik je povedal, da so testi pokazali, da spada med dva do tri odstotke populacije, ki je gen podedovala od obeh staršev. "Nisem kar podal odpovedi," je še dejal, a priznal, da je novica povod za to, da si je zaželel nekaj odmora od igranja.

"Hvaležen sem, da imam na voljo najboljša orodja, s katerimi se lahko pripravim in celo preprečim, da bi se stvari odvijale v določeni smeri. Prednost preventive je, da vpliva na preostanek življenja," je o preventivi pripovedoval zvezdnik. "Ko imaš neke predispozicije za kar koli, je pomembno dovolj spati, obvladovati stres, se pravilno prehranjevati in se gibati," je še povedal in dodal, da z razkritjem rezultatov testov ni želel nikogar prestrašiti, temveč vplivati na ljudi, da bi se jih še več odločilo za boljšo skrb zase. Ob tem je poudaril, da rezultati testa ne pomenijo, da je dobil diagnozo Alzheimerjeve bolezni, temveč so ga le posvarili, da ima možnosti, da bo za to boleznijo nekoč res zbolel: "To ni gen, ki vnaprej odloča, kdo bo zbolel, je pa velik pokazatelj, kdo lahko zboli. Pred desetimi leti je to bila bolj misel kot odločitev."