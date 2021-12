Chris Hemsworth si je privoščil snežno kopel

Na fotografiji imata Chris in njegov prijatelj zaprte oči, medtem ko ležita na zasneženem pobočju in se po svojih najboljših močeh trudita biti v zenu.

38-letni igralec Chris Hemsworth , zvezdnik filma Maščevalci: Zaključek , uživa v zimskih počitnicah in na smučanju. Priljubljeni zvezdnik si je privoščil 'snežno kopel' in utrinek drznega podviga delila na družbenih omrežjih.

Chris se je tokrat na zimske počitnice odpravil z družino, ženo Elso Pataky in njunimi otroki 9-letno Indio, ter 7-letnima sinovoma Sasho in Tristanom. Pridružili pa so se jima tudi njegova brata Luke in Liam Hemsworth ter njuni srčni izbranki. Zimske utrinke pa je na svojem profilu na Instagramu delila tudi Elsa, ki je svojim sledilcem zaželela vesel božič. Uporabniki na družbenih omrežjih, ki spremljajo zimske radosti številčne družine, so medtem ugibali, kje se nahajajo. Večina tako meni, da Chris z družino zadnje dni tega leta preživlja v Avstriji.