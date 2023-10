Chris Hemsworth: Začutil sem, da sta za zdravje pomembna mir in tišina

Že po njegovem natreniranem telesu je jasno, da Chris Hemsworth kar veliko časa preživi v telovadnici. Kljub temu, da ima šport zelo rad in je pri njem zelo discipliniran, pa je moral v zadnjem času spremeniti nekaj svojih življenjskih navad. Zvezdnik je namreč pred slabim letom dni izvedel, da ima zaradi genske predispozicije od osem- do desetkrat večje možnosti, da zboli za Alzheimerjevo boleznijo.

"Vedno sem bil dosleden pri treningih, a v zadnjem času sem resnično začutil, kako pomembno je, da si vzameš čas zase, za mir in tišino," je za Men's Health priznal igralec, ki se je ob novici o tveganju odločil, da si bo vzel odmor od igranja. "Telovadba je še vedno del moje rutine, a obenem sem se naučil tudi sprostiti. Trudim se veliko spati in se kopati v ledenih kopelih, ker mi to pomaga pri počutju," je še dodal.

40-letnik je spremenil tudi svoj način telovadbe. "Redkeje se ukvarjam z dvigovanjem uteži, saj se bolj posvečam kardio in vzdržljivostim treningom," je povedal in poudaril, da je njegovo telo zaradi vlog, ki so od njega zahtevale tudi velike telesne spremembe, precej trpelo. Tudi to je bil eden od razlogov, da se je odločil, da novih vlog ne bo več sprejemal, je pa zaključil vse projekte, pri katerih je imel pogodbene obveznosti. Zdaj ima več časa tudi za svojo družino, s katero želi doživeti čim več skupnih dogodivščin.