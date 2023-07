Chris Hemsworth ženi Elsi Pataky: 'Vse najboljše, moja sostorilka!'

Igralska zakonca sta poročena že 13 let, v zakonu pa so se jima rodili trije otroci, 11-letna India Rose in 9-letna dvojčka Sasha in Tristan. Vsi trije otroci so kljub mladosti že okusili svet igralstva, saj so nastopili ob svojem očetu v zadnjem filmu Thor: Ljubezen in grom, v enem od prizorov pa zaigra tudi Elsa. Prikupna družina je pred tedni uživala na zasluženih počitnicah v Evropi, natančneje v Španiji, kjer so se zabavali med morskimi dogodivščinami, med katere spadajo kopanje, potapljanje in druženje na čolnu.