Chris in Dakota po skoraj dveh letih vsak po svoje

Čeprav sta bila Chris Martin in Dakota Johnson po letih narazen celih 13 let, sta bila zanimiv in simpatičen par. Nazadnje so ju skupaj v javnosti videli novembra lani, zdaj pa je on prijateljem dejal, da je spet samski, saj sta se z Dakoto pretekli mesec razšla.

Najprej sta govorice o tem, da sta par, spodbudila, ko sta sredi oktobra leta 2017 odšla na suši večerjo. Skupaj pa sta bila slabi dve leti. "Pred tem je bilo sicer celo govora o zaroki, zdaj pa je povedal, da sta šla precej vsako svojo pot, kar je marsikoga presenetilo. Chris in Dakota sta bila zelo sproščena in vedno dobre volje, ko sta bila skupaj,"poročajo viri blizu Martina.

Rocker je bil pred tem deset let poročen z oskarjevko Gwyneth Paltrow, s katero sta se odločila, da se razideta marca leta 2014, uporabila pa sta izraz "zavestno razparjenje", kar je zmedlo številne oboževalce.