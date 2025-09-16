Chris Martin: Ljubezen lahko pošljete družini Charlieja Kirka

Skupina Coldplay je prekinila svoj koncert na londonskem stadionu Wembley, da bi oboževalce prosila, naj pošljejo ljubezen družini Charlieja Kirka, kar je razjezilo nekatere njihove poslušalce.
Oboževalci se sprašujejo, ali so bili komentarji o pokojnem vplivnežu ustrezni, nekateri pa skupino kritizirajo, ker je omenila nekoga, ki je imel skrajno desničarske poglede na priseljevanje, nadzor nad orožjem in transspolno skupnost.
Frontman Chris Martin je pred izvedbo pesmi Fix You prekinil koncert, da bi oboževalce spodbudil, naj dvignejo roke in pošljejo ljubezen kamor koli po svetu. "Danes je toliko krajev, ki bi jo morda potrebovali," je dejal Martin in dodal: "To lahko pošljete svojemu bratu ali sestri, lahko pošljete družinam ljudi, ki so prestali grozne stvari, lahko pošljete družini Charlieja Kirka. Lahko pošljete družini kogar koli. Lahko pošljete ljudem, s katerimi se ne strinjate, a jim vseeno pošljete ljubezen ... Lahko jo pošljete miroljubnim ljudem na Bližnjem vzhodu, v Ukrajini in Rusiji."
Medtem ko so mnogi pozdravili ta poziv k enotnosti, številni tega trenutka niso videli v pozitivni luči. Razprava se je razširila tudi na forum Reddit. En uporabnik je zapisal: "Pravkar so izgubili vseživljenjskega oboževalca Coldplaya," drugi pa je dodal: "V redu je, oboževalci Coldplaya so običajno razočarani."
Kljub podpori priljubljenega pevca pa pokojni Kirk ni bil oboževalec alternativne rock skupine. "Raje bi bil ujet mrtev kot na koncertu Coldplaya. Raje bi šel na tekmo WNBA [Ženska nacionalna košarkarska zveza] kot na koncert Coldplaya. Ne morem si zamisliti ničesar bolj dolgočasnega in banalnega ter večje izgube časa," je po viralnem dogodku na koncertu skupine po poročanju Euronewsa dejal Kirk.
Desničarski aktivist in zvest podpornik Donalda Trumpa je bil prejšnjo sredo ustreljen na kampusu univerze Utah Valley. Kirk je bil star le 31 let.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.