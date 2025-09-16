Chris Martin: Ljubezen lahko pošljete družini Charlieja Kirka

Oboževalci se sprašujejo, ali so bili komentarji o pokojnem vplivnežu ustrezni, nekateri pa skupino kritizirajo, ker je omenila nekoga, ki je imel skrajno desničarske poglede na priseljevanje, nadzor nad orožjem in transspolno skupnost.

Frontman Chris Martin je pred izvedbo pesmi Fix You prekinil koncert, da bi oboževalce spodbudil, naj dvignejo roke in pošljejo ljubezen kamor koli po svetu. "Danes je toliko krajev, ki bi jo morda potrebovali," je dejal Martin in dodal: "To lahko pošljete svojemu bratu ali sestri, lahko pošljete družinam ljudi, ki so prestali grozne stvari, lahko pošljete družini Charlieja Kirka. Lahko pošljete družini kogar koli. Lahko pošljete ljudem, s katerimi se ne strinjate, a jim vseeno pošljete ljubezen ... Lahko jo pošljete miroljubnim ljudem na Bližnjem vzhodu, v Ukrajini in Rusiji."

Medtem ko so mnogi pozdravili ta poziv k enotnosti, številni tega trenutka niso videli v pozitivni luči. Razprava se je razširila tudi na forum Reddit. En uporabnik je zapisal: "Pravkar so izgubili vseživljenjskega oboževalca Coldplaya," drugi pa je dodal: "V redu je, oboževalci Coldplaya so običajno razočarani."