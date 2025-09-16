Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tuja scena

Chris Martin: Ljubezen lahko pošljete družini Charlieja Kirka

London, 16. 09. 2025 12.10 | Posodobljeno pred 57 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.K.
Komentarji
6

Skupina Coldplay je med koncertom na Wembleyju prosila občinstvo za pošiljanje ljubezni družini pokojnega vplivneža Charlieja Kirka. Ta poteza je razjezila nekatere oboževalce, ki so kritični do pokojnikovega desničarskega aktivizma, še posebej glede na njegovega stališča do priseljevanja in transspolne skupnosti. Dogodek je sprožil val kritik na spletu.

Skupina Coldplay je prekinila svoj koncert na londonskem stadionu Wembley, da bi oboževalce prosila, naj pošljejo ljubezen družini Charlieja Kirka, kar je razjezilo nekatere njihove poslušalce. 

Chris Martin
Chris Martin FOTO: Profimedia

Oboževalci se sprašujejo, ali so bili komentarji o pokojnem vplivnežu ustrezni, nekateri pa skupino kritizirajo, ker je omenila nekoga, ki je imel skrajno desničarske poglede na priseljevanje, nadzor nad orožjem in transspolno skupnost.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Frontman Chris Martin je pred izvedbo pesmi Fix You prekinil koncert, da bi oboževalce spodbudil, naj dvignejo roke in pošljejo ljubezen kamor koli po svetu. "Danes je toliko krajev, ki bi jo morda potrebovali," je dejal Martin in dodal: "To lahko pošljete svojemu bratu ali sestri, lahko pošljete družinam ljudi, ki so prestali grozne stvari, lahko pošljete družini Charlieja Kirka. Lahko pošljete družini kogar koli. Lahko pošljete ljudem, s katerimi se ne strinjate, a jim vseeno pošljete ljubezen ... Lahko jo pošljete miroljubnim ljudem na Bližnjem vzhodu, v Ukrajini in Rusiji."

Medtem ko so mnogi pozdravili ta poziv k enotnosti, številni tega trenutka niso videli v pozitivni luči. Razprava se je razširila tudi na forum Reddit. En uporabnik je zapisal: "Pravkar so izgubili vseživljenjskega oboževalca Coldplaya," drugi pa je dodal: "V redu je, oboževalci Coldplaya so običajno razočarani."

Charlie Kirk
Charlie Kirk FOTO: AP

Kljub podpori priljubljenega pevca pa pokojni Kirk ni bil oboževalec alternativne rock skupine. "Raje bi bil ujet mrtev kot na koncertu Coldplaya. Raje bi šel na tekmo WNBA [Ženska nacionalna košarkarska zveza] kot na koncert Coldplaya. Ne morem si zamisliti ničesar bolj dolgočasnega in banalnega ter večje izgube časa," je po viralnem dogodku na koncertu skupine po poročanju Euronewsa dejal Kirk.

Preberi še Mož nezveste Kristin Cabot: Razšla sva se že pred koncertom skupine Coldplay

Desničarski aktivist in zvest podpornik Donalda Trumpa je bil prejšnjo sredo ustreljen na kampusu univerze Utah Valley. Kirk je bil star le 31 let.

POP IN
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Coldplay Charlie Kirk Chris Martin Donald Trump Oboževalci
Naslednji članek

Obsojeni prevarant 'Tinder Swindler' na zahtevo Interpola aretiran v Gruziji

SORODNI ČLANKI

Mož nezveste Kristin Cabot: Razšla sva se že pred koncertom skupine Coldplay

Ljubezenska afera: Nezvesta Kristin Cabot vložila zahtevo za ločitev

Pevca skupine Coldplay očitki ne ganejo, vztraja: 'Kiss cam' bomo obdržali

Po razkriti ljubezenski aferi bodo na koncertih Coldplaya obdržali 'kiss cam'

Na koncertu skupine Coldplay užival tudi Lionel Messi z družino

Astronomer po odmevni koncertni aferi za predstavnico najel Gwyneth Paltrow

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PridiNaVIDMAX
16. 09. 2025 13.11
Bravo coldplay!! Že tako so mi kul, zdej pa sploh. Levičarstvo je najnižja najbolj pokvarjeno podla oblika človeka kar obstaja, zatorej coldy ne sekirajte se zaradi negativnih komentov fanatičnih levičarjev, samo tako naprej in še na mnoga leta! Hvala da ste
ODGOVORI
0 0
StarWars
16. 09. 2025 13.11
Želi biti Bono, pa ne premore osnovnega nivoja EQ.
ODGOVORI
0 0
Amor Fati
16. 09. 2025 13.09
+1
Kot je že nekdo omenil. Čarli je imel svoje stališče, ostali drugi pa svoje. Ko je on govoril je bilo vse ok, ko ga je pa nekdo izzval, mu je pa kr iz roke vzel mikrofon. Video imate na spletu. Sam je klical to usodo. Sam si je kriv.
ODGOVORI
1 0
Artechh
16. 09. 2025 13.08
Spoštovanje. In tisti ki praznujejo si zaslužijo da ostanejo brez službe
ODGOVORI
0 0
galeon
16. 09. 2025 13.05
Bolne ovce na vsakem koraku amerike.
ODGOVORI
0 0
Cenb77
16. 09. 2025 12.31
+4
zanimivo, če ti ni všeč politika levih si takoj rasist...homofob... fašist... če ljudstvo posiljuješ z uvažanjem tujcev, mu pereš možgane o spremembi spola... si pa domoljub in pravičnež.. liberalen in toleranten... huh... očitno si vsaj eni napačno predstavljajo bistvo pravice...
ODGOVORI
4 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256