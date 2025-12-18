Naslovnica
Chris Martin presenetil mladoporočenca in zapel na njuni poroki

Rugeley, 18. 12. 2025 09.57

Avtor:
E.K.
Chris Martin

Glasbenik Chris Martin je mladoporočenca v Angliji presenetil kar z nastopom na njuni poroki. Po prošnji ženinove matere, da bi jima poslal videoposnetek, se je pevec odločil, da na poroko prileti kar s helikopterjem in v živo zapoje eno od svojih uspešnic. Da je bilo presenečenje res nepričakovano, potrjujejo reakcije svatov, ki frontmana skupine Coldplay zaradi ležernega videza sploh niso prepoznali.

Chris Martin je znova pokazal svojo dobrosrčnost, kot gost presenečenja je zapel na poroki svojih oboževalcev. Potem ko ga je mati ženina Jamesa Hotchkissa prosila za videočestitko ob poroki njenega sina, se je zvezdnik odločil, da mladoporočenca preseneti kar z nastopom v živo.

Po poročanju BBC, se je Martin po prejemu prošnje odločil, da na poroko prileti s helikopterjem in zakoncema vošči kar osebno. V notranjost poročnega prizorišča je prišel oblečen v sproščena oblačila, nosil pa je tudi kapo, zato gostje sprva sploh niso opazili, da jih je obiskal superzvezdnik. Za presenečenje so namreč vedeli samo starši ženina in mladoporočenca.

"Gostje so potrebovali nekaj časa, da so ugotovili, da je to pravzaprav on. Nato niso želeli pokvariti najinega poročnega dne, zato so naju s kupico vprašanj zasuli po njegovem odhodu," je za omenjen medij povedala nevesta Abbie.

48-letni frontman skupine Coldplay je paru za prvi ples zapel pesem All My Love, posnetek presenečenja pa je hitro požel ogromno zanimanja na družbenih omrežjih.

Alexander Brown, eden od lastnikov prizorišča, je za angleški medij pojasnil, da je Martinova ekipa prispela nekaj ur pred poroko, da bi se prepričala, ali je klavir pravilno uglašen. "Zelo sem vesel za par," je dejal in dodal: "Njun poseben dan je bil zaradi tega še posebej poseben, nisem mogel verjeti."

Chris Martin poroka petje presenečenje ples

Sin umorjenega režiserja Roba Reinerja prvič na sodišču

KOMENTARJI

