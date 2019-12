Chris Martin: Večkrat so me označili za homoseksualca

Chris Martin, pevec skupine Coldplay, je v intervjuju spregovoril o svojem najstniškem obdobju, ko so ga starši poslali v internat. Tam se je seznanil z vero in spolnostjo, ob tem pa so se mu začela porajati številna vprašanja.

Grammyjev nagrajenec Chris Martin je v obsežnem intervjuju z urednikom revijeRolling StoneJannom S. Wennerjem spregovoril o svoji preteklosti – vse od njegove 'brutalne' britanske vzgoje, verskih prepričanj, negotovosti in mednarodne slave. Glasbenik je imel precej strogo vzgojo in kot najstnika so ga starši poslali v internat, kjer so prebivali izključno fantje. Priznal je, da je tam prišel v stik z religijo in spolnostjo, kar je oblikovalo njegovo identiteto. Dejal je, da je razvil zapleten odnos do vere, zaradi katere se je počutil povezano s človeštvom, po drugi strani pa se je počutil vse bolj izolirano zaradi strahov, saj ni bil prepričan, če je istospolno usmerjen.

Chris Martin je svoja najstniška leta preživel v internatu. FOTO: Profimedia

"V času, ki sem ga preživel v internatu, sem bil izredno homofobičen, ker sem se bal, da sem gej in bi bil tako zaznamovan za celo življenje. Bil sem v takšnem obdobju, ko še nisem točno vedel, kdo sem," je pojasnil pevec priljubljene glasbene skupine. Priznal je, da ga je tudi precej zaznamovalo nasilje med vrstniki in zato se je bal, da bo s svojimi lastnostmi preveč izstopal in tako postal tarča posmeha. "Večkrat so me označili za homoseksualca in zato sem se začel resnično spraševati o svoji spolni usmerjenosti in se nisem mogel opredeliti. V svoji koži sem se počutil neprijetno," je dodal in sčasoma spoznal, kako se počuti v resnici. Sicer pa se je pevec leta 2003 poročil z Gwyneth Paltrow, s katero ima tudi dva otroka. Leta 2016 sta se zvezdnika ločila, Chris pa se je zaljubil v Dakoto Johnson, od nekdaj pa je svojo zasebnost skrbno varoval.

Leta 2003 se je poročil z Gwyneth Paltrow, s katero se je kasneje leta 2016 razšel. FOTO: Profimedia