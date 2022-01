Chris Martin pomagal Dakoti Johnson in se nehote pokazal na kameri

FOTO: You Tube

Zvezdnica se je dogajanju sramežljivo zasmejala, medtem ko je prav tako nasmejan pevec skupine Coldplay pomahal z roko in s prsti pokazal znak za mir, nato pa hitro odkorakal iz sobe in zaprl vrata, da ga na kameri ni bilo mogoče več videti.

Dakota Johnson je imela na videokonferenci, v kateri je z igralsko ekipo promovirala svoj novi film Cha Cha Real Smooth, nekaj tehničnih težav, saj se ni takoj pojavila na zaslonu, ko jo je moderator poklicala po imenu in jo predstavila virtualnemu občinstvu. Kot kaže, je 32-letni igralki priskočil na pomoč njen izbranec Chris Martin , s katerim se je Dakota, potem ko sta odpravila težave, skupaj prikazala na zaslonu.

FOTO: You Tube

Oboževalcem se je prizor zdel tako prisrčen, da so o njem takoj začeli razpravljati na družbenih omrežjih. "Ja, jokam zaradi Chrisa Martina, ki je Dakoti Johnson pomagal na Zoomu," je tvitnil eden izmed navdušencev, drugi pa: "Chris Martin je pravkar odkorakal iz sobe, medtem ko se je Dakota smejala na Sundancovem pogovoru o filmu Cha Cha Real Smooth. Jokam!"

Dakota in Chris sicer svoje zveze ne želita javno izpostavljati, o čimer je igralka v začetku meseca spregovorila za britansko revijo Elle: "Skupaj sva že kar nekaj časa in včasih greva ven, a ker oba veliko delava, je lepo biti doma, kjer je prijetno in zasebno. Večina zabave poteka v moji hiši."