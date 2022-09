Chris Noth po obtožbah o spolnih zlorabah znova v igralske vode

"Bilo je dobro sprejeto, na koncu je prejel stoječe ovacije," je dejal vir, predstava, v kateri so zaigrali lokalni zvezdniki, pa je bila razprodana. Pri produkciji je sodelovala tudi igralka in producentka Elizabeth Aspenlieder. Zvezdnik je predstavo napovedal tudi družbenih omrežjih, kjer je objavil intervju, ki ga je imel za lokalni časopis.

To je bila prva vloga, v kateri je zvezdnik nastopil po izbruhu škandala, lik, ki ga je zaigral v nadaljevanju serije Seks v mestu, pa so se producenti odločili izrezati iz serije. "To sem si želel storiti že več let in bil sem že tik pred tem, da to izvedem v gledališču Chichester Festival v Angliji, a se je zgodila pandemija in ljudje si niso želeli gledati Ionescove avantgardne igre," je povedal igralec.