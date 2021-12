Chris Noth v sporu igralk iz Seksa v mestu stopil na stran Parkerjeve

Igralec, ki je gledalke v priljubljeni seriji razveseljeval kot Živina, je stopil na stran igralske kolegice, s katero sta dolga leta tvorila ikonični dvojec. Spor med Sarah Jessico Parker in Kim Catrall je označil za neprijeten, obenem pa dejal, da grde besede iz ust zvezdnice, ki je upodobila Samantho, ne držijo.

Chris Noth je razkril svoj pogled na večletni spor in nesoglasja med igralkama, s katerima je nastopil v seriji Seks v mestu. Med Sarah Jessico Parker in Kim Catrall že leta vre, zamere pa segajo v čas, ko so nastajale zdaj že legendarne vsebine, vezane na priljubljeno nadaljevanko.

Igralec je v izjavi o Parkerjevi nastopil izredno zaščitniško. Z zvezdnico sta pred kamerami preživela ogromno časa, dvojec, ki sta ga tvorila, pa se je za vedno zapisal v srca oboževalk serije. Svojo pot sedaj nadaljujeta v nadaljevanju projekta, ki so ga ustvarjalci poimenovali And Just Like That ..., v njem pa ni prostora za Catrallovo. ''Moram vam povedati, da nimam pojma, kako razmišlja in kakšna so njena čustva,'' je o izjavah Kim Catrall priznal 67-letnik v intervjuju za časopis Guardian in dodal: ''Vem samo, da sem si zelo blizu z Sarah Jessico, in besede, s katerimi jo Kim opisuje, niso niti približno resnične.'' Čeprav mu je bila Catrallova v seriji všeč in je po njegovih besedah svojo vlogo izpeljala odlično, meni, da ljudje odhajajo iz različnih razlogov: ''Želim si, da se celotna stvar ne bi nikoli zgodila, saj je bila žalostna in neprijetna.''

Nato je stopil v bran svoji dobri prijateljici: ''Ne želim, da bi kdor koli grdo govoril o Sarah Jessici, saj je zmeraj tarča napadov, ljudje pa so izredno nesramni. Zelo zaščitniški sem do nje in to me je razžalostilo. To je vse, kar bom povedal na to temo.''

