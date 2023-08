Chris Noth znova zanikal spolne zlorabe, a priznal nezvestobo do žene

Zvezdnik serije Seks v mestu Chris Noth je dve leti po tem, ko sta ga dve ženski obtožili spolnih zlorab, znova zatrdil, da so obtožbe neresnične, a je tokrat priznal, da je prevaral ženo Taro Wilson. Kot je dejal v nedavnem intervjuju, je nezvestoba žensko, s katero je poročen 11 let, prizadela, a to ni zločin.

Igralec Chris Noth se je leta 2021 soočil z obtožbami spolnih zlorab, katerih sta ga obtožili dve ženski. 68-letnik je zaradi tega plačal velik davek, saj je njegova kariera strmoglavila, sodelovanja z njim pa so se izognili tako v Hollywoodu kot na gledaliških deskah. Zvezdnik serije Seks v mestu je pred kratkim znova zanikal obtožbe, priznal pa je, da je bil nezvest ženi Tari, s katero sta poročena 11 let.

icon-expand Chris Noth zanika obtožbe spolnih zlorab, priznal pa je, da je prevaral ženo. FOTO: Profimedia

"Prevaral sem ženo, kar je jo je zelo prizadelo in res ni najboljša podoba. A to še ni zločin," je za USA Today povedal Igralec, ki sta ga decembra 2021 dve ženski obtožili spolnih zlorab. Zvezdnik vztraja, da so bili vsi spolni odnosi, ki jih je imel zunaj zakona, sporazumni. Kot je še priznal, je ženo prevaral zaradi zabave. "Sam sebi dovoliš enake izgovore, kot si jih mnogi moški-da gre za nekaj obstranskega plesa in zabave," je povedal 68-letnik in dodal: "S tem ne prizadanes nikogar, saj nihče ne bo vedel nič o tem, seks pa je le užitek. In kar naenkat se zgodi, da si s teboj želi biti veliko žensk, sam pri sebi pa si rečeš, da takšne priložnosti ne boš dobil nikoli več."

Prve obtožbe proti igralcu je objavil Hollywood Reporter leta 2021, te pa so vodile do tega, da so spregovorile še tri druge ženske. Prve zlorabe naj bi se zgodile leta 2000, a proti gralcu ni bilo vložene obtožnice. "Ko te zajame takšen val, ni ničesar, kar bi še lahko povedal, da bi si kdo premislil. Čeprav zveni kot da se branim, ni tako. Ni bilo kazenskega sojenja in ni kazenskega postopka. Nimam ničesar, zaradi česar bi lahko nastopil in razkril svojo zgodbo, pridobil priče. In obstajajo še bolj absurdni dodatki obtožb, ki so popolnoma smešni, ki nimajo prav nobene podlage," je nadaljeval Noth, ki o obtožbah javno ne razpreda, v izogib, da bi tabloidi sprevračali njegove besede.