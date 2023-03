Chris Pine: Harry Styles ni pljunil name, povedal mi je šalo

V nadaljevanju je igralec pojasnil, da se je v resnici Harry k njemu sklonil, da bi mu povedal šalo. "Mislim, da se je Harry sklonil in mi rekel: ''Samo besede so, kajne?'' Na vse je vplival časovni zamik in odgovarjati smo morali na vprašanja. Včasih so tvoji možgani zmedeni, ko nenehno odgovarjaš novinarjem. Začneš blebetati, zato sva imela šalo: ''Samo besede so.''"

Lani se je na špekulacije glede pljunka odzval Chrisov tiskovni predstavnik, ki je v izjavi za javnost zapisal: "To je trapasta zgodbica, popolna izmišljotina in rezultat nenavadne internetne iluzije, ki je zavajajoča in dovoljuje neumne špekulacije," je za People povedal tiskovni predstavnik in dodal: "Samo da smo si na jasnem, Harry Styles ni pljunil Chrisa Pina. Med njima vlada medsebojno spoštovanje, vse ostalo pa je zgolj ustvarjanje drame, ki v resnici ne obstaja." Kasneje je v oddaji The Late Show with Stephen Colbert o pljunku spregovorila še režiserka filma Olivia Wilde. Dejanje je zanikala, ob tem pa dejala, da je to odličen primer, kako ljudje iščejo dramo, kjer koli je to mogoče. "Dejstvo je, da Harry ni pljunil Chrisa. Resnično ga ni."