Chris Pine je pred slavo sovražil svoje delo v strežbi

V pogovoru za Business Insider , objavljen pred dnevi, se je filmski ustvarjalec Chris Pine spomnil usklajevanja svojih zgodnjih vlog z delom v restavraciji. "Dela natakarja ne priporočam. Pravzaprav sem bil gostitelj v restavraciji in sem to delo preprosto sovražil," je rekel 43-letnik. "Ne bi mogel bolj sovražiti tega. Nisem bil človek za ljudi. To sem počel, ker sem potreboval delo."

Igralec je leta 2004 začel kariero v filmu Princeskin dnevnik 2: Kraljeva zaroka, od takrat pa je igral v filmskih uspešnicah, kot so Zvezdne steze, Čudežna ženska in ostalih. Pine, ki je kot režiser debitiral s Poolmanom, se je med intervjujem za nedavno epizodo oddaje Sunday TODAY spomnil svojega velikega uspeha s filmom Princeskin dnevnik, kjer je zaigral ob Anne Hathaway. "Bil sem na svojem Verizonovem majhnem preklopnem telefonu srebrne barve in prejel sem klic mojih agentov, da sem dobil vlogo," se je spominjal igralec v klepetu z voditeljem Williejem Geistom. "Ustavil sem se na robu avtoceste in spomnim se, ko so mi rekli, plačani boste 60 tisoč evrov. To je bilo, kot da bi mi povedali, da sem zaslužil 45 milijonov evrov. Ta novica me je pretresla," je dejal in dodal v smehu: "Spomnim se, da mi je bilo v tistem trenutku jasno, da se je moje življenje obrnilo na glavo oziroma spremenilo, čeprav se je začetni znesek na koncu izkazal za približno 10 tisoč evrov."