Chris Pine: Zaradi ljubezni do psov si bolj sposoben ljubiti

Kaj imajo skupnega Jennifer Aniston, Nicola Peltz Beckham in pokojna kraljica Elizabeta ? Vse so velike ljubiteljice psov. Pa ne samo one, veliko je zvezdnikov, ki pasje kosmatince preprosto obožujejo in eden od njih je tudi Chris Pine . Priljubljen igralec je lastnik kar štirih psov, dva sta reševalna, prav vsem pa je hvaležen, da so del njegovega življenja. "Poleg našega jutranjega crkljanja se čez dan zgodi nešteto majhnih malenkosti, s katerimi me nasmejijo ali naredijo samo nekaj preprosto smešnega," je zaupal za revijo People .

44-letnik je v intervjuju tudi priznal, da ljubezen, ki jo goji do pasjih prijateljev, vpliva tudi na njegovo zasebno ljubezensko življenje. "Ljubezen, ki si jo delite s svojimi živalmi, je globoka in vam odpira srce. Prav zato se to pozna tudi na drugih področjih vašega življenja, zaradi ljubezni do psov si bolj sposoben ljubiti," je povedal in dodal: "Moji psi so me veliko naučili."

Zvezdnika psi spremljajo že celo življenje. "Ko sem bil star sedem let, so me starši odpeljali posvojit psa in tako smo dobili Lucy. Bila je majhna psička in imel sem jo od sedmega leta do svojih dvajsetih," je povedal, obenem pa priznal, da ga je njena smrt močno prizadela. "Tisto leto sem študiral v tujini in spomnim se, da so me starši poklicali in mi povedali, da je moj pes poginil," se je spominjal.

Kar 15 let se zato ni odločil za novega pasjega člana družine. "Veliko sem potoval, delal in začenjal svojo kariero, potem pa sem dobil Wednesday in res ni pretirano reči, da me je naučila vsega o ljubezni, potrpežljivosti in prijaznosti," je povedal zvezdnik o svoji ljubljenki, ki mu je popolnoma spremenila življenje. "Takrat sem se vprašal, kako sem lahko tako dolgo živel brez psa," je še dodal.