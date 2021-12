Chris Pratt in žena Katherine Schwarzenegger bosta povečala družino

Katherine Schwarzenegger bo drugič postala mama. Pisateljica in njen mož, igralec Chris Pratt, pričakujeta drugega skupnega otroka, poroča revija People. Številni viri blizu zakoncev so veselo novico že potrdili, ta pa je v javnost prišla kmalu po tem, ko je 42-letnik na družbenem omrežju delil prisrčno objavo ob ženinem 32. rojstnem dnevu.

Chris Pratt in Katherine Schwarzenegger

Zvezdnik je pred dnevi na družbenem omrežju Instagram ženi čestital za 32. rojstni dan, ob Katherininih fotografijah pa je pripisal: "Vse najboljše za rojstni dan, srček! Si čudovita žena, mama, mačeha in življenjska sopotnica. Ne morem si predstavljati, kako izgubljen bi bil brez tebe. Si lepa, močna, odgovorna, veliko razmišljaš, si ekstremno pametna, popolna šefinja, polna življenja in komuniciraš, kot ne zna nihče drug. Hvala za vse."

Dodal je še nekaj stavkov o njunem odnosu, v katerih je zapisal: "Najini življenji se popolnoma ujemata, najina zveza pa je dnevni opomnik, da nas čuva tudi bog. Krmarjenje med nenavadnimi okoliščinami našega sveta je naloga, ki je ne zmorem opravljati sam. In hvaležen sem, da mi je ni treba. Tvoja predanost pomaganju drugim je nalezljiva. Hvaležen sem za harmonijo, ki jo prinašaš v naš dom. Ljubim te."

Pratt, ki je ženo pohvalil za odlično obvladovanje komunikacije, pa ni znan po tej vrlini. V začetku leta je bil deležen veliko kritik na svoj račun, ko je na Instagramu pohvalil Katherine, da mu je dala zdravo deklico. V komentarjih so ga mnogi kritizirali, saj naj bi uporaba pridevnika 'zdrav' zasenčila njegovega sina Jacka, ki se je rodil kot nedonošenček in je moral prestati kar nekaj operacij, da je preživel. 42-letnik je dejal, da se je po teh komentarjih počutil prizadetega in depresivnega, iz brezna pa se je izkopal ob pomoči prazničnih pesmi.