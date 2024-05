Chris Pratt o ženi Katherine Schwarzenegger: Zaigral bi z njo

"Med imitiranjem sem ji rekel, da je res zelo dobra. Ona pa pravi, da tega ne bi mogla početi nikoli, saj bi se preveč smejala," je dejal in priznal, da bi bilo temu verjetno res tako, saj svoj smeh težko zaustavi."Torej verjetno bi se smejala med snemanjem in uničila prizor," je dodal.

Par, ki se je poročil leta 2019, ima skupaj dve hčerki, triletno Lylo Mario in Eloise Christino, ki bo kmalu dopolnila dve leti. Z nekdanjo ženo Anno Faris pa ima tudi 11-letnega sina Jacka. Igralec je še dodal, da je navdušen, da bodo lahko vsi njegovi otroci uživali ob ogledu njegovega novega projekta. "Film, kot je Garfield, je resnično varen za vse starosti in obe moji hčerki sta zelo mladi. Moj sin ima 11 let, tako da je videl veliko stvari, v katerih sem jaz, vendar moji dekleti še nikoli nista videli ničesar mojega, tako da bo to verjetno prva stvar, ki jo bosta videli," je rekel.