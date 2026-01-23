Naslovnica
Tuja scena

Chris Pratt ostro o UI-igralki: Kdo je ta krava?

Los Angeles, 23. 01. 2026 09.42 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
Alen Podlesnik
Chris Pratt

Chris Pratt se je javno in brez olepševanja odzval na pojav prve igralke, ustvarjene z umetno inteligenco. Zvezdnik hollywoodskih filmov je dejal, da UI-igralke Tilly Norwood ne more jemati resno. "Kdo je ta krava, to ni resnična oseba," je povedal.

Hollywoodski zvezdnik Chris Pratt je oster kritik umetno ustvarjenih filmskih likov. V pogovoru za spletni medij Complex News je dejal, da umetno ustvarjene igralke Tilly Norwood ne more jemati resno. "Kdo je ta krava, jaz je ne poznam, ona ni resnična oseba," je v smehu komentiral.

Chris Pratt
Chris Pratt
FOTO: Profimedia

Tilly Norwood je digitalna igralka, ki jo je lani ustvarilo produkcijsko podjetje, usmerjeno v umetno inteligenco. Ko so jo prvič predstavili javnosti, so bili odzivi burni in večinoma negativni. Še posebej ostro se je odzval igralski sindikat SAG-AFTRA, ki je opozoril, da ne gre za igralko, temveč za računalniško generiran lik, izurjen na delu pravih igralcev – brez njihovega dovoljenja ali plačila.

Preberi še Hollywood razburja 'igralka', ki jo je ustvarila umetna inteligenca

Pratt je trenutno na promocijski medijski turneji svojega novega filma Mercy, v katerem igra policista, ki se mora boriti za življenje proti UI-sodniku. Zet slavnega Arnolda Schwarzeneggerja je prepričan, da je igralski poklic dolgoročno varen. "Človeške izkušnje tehnologija preprosto ne more nadomestiti," je povedal, hkrati pa pričakuje, da bo umetna inteligenca vendarle spremenila filmsko industrijo. Po njegovem bo prinesla več učinkovitosti in s tem tudi izginotje nekaterih delovnih mest, zlasti na področju vizualnih učinkov.

"V določenih segmentih bo prišlo do racionalizacije, ker je to preprosto bolj učinkovito," je prepričan igralec, ki je sicer mnenja, da je umetna inteligenca orodje, ne ustvarjalec. "V pravih rokah lahko umetniku pomaga postati še boljši, nikoli pa ne bo prevzela vloge umetnika," je zaključil.

Razlagalnik

SAG-AFTRA je kratica za Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists. Gre za ameriški sindikat, ki zastopa več kot 160.000 igralcev, radijskih in televizijskih voditeljev, novinarjev, glasovnih igralcev in drugih medijskih delavcev. Sindikat se zavzema za pravice svojih članov, vključno s pogajanji o pogodbah, ki urejajo plače, delovne pogoje, varnost na delovnem mestu in uporabo digitalnih tehnologij, kot je umetna inteligenca. Njihova vloga je ključna pri zagotavljanju pravičnih pogojev dela in zaščiti pred izkoriščanjem v zabavni industriji.

Tilly Norwood je umetno ustvarjena “igralka”, digitalni lik, ki ga je s pomočjo umetne inteligence razvilo produkcijsko podjetje Particle6. Predstavljajo jo kot mlado ambiciozno igralko, a v resnici ne obstaja – gre za računalniško generiran lik

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
chris pratt tilly norwood umetna inteligenca mercy hollywood

BARK
23. 01. 2026 13.16
itak jim ni všeč ker so zamenljivi
bibaleze
