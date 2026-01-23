Chris Pratt ostro o UI-igralki: Kdo je ta krava?

Hollywoodski zvezdnik Chris Pratt je oster kritik umetno ustvarjenih filmskih likov. V pogovoru za spletni medij Complex News je dejal, da umetno ustvarjene igralke Tilly Norwood ne more jemati resno. "Kdo je ta krava, jaz je ne poznam, ona ni resnična oseba," je v smehu komentiral.

Chris Pratt FOTO: Profimedia

Tilly Norwood je digitalna igralka, ki jo je lani ustvarilo produkcijsko podjetje, usmerjeno v umetno inteligenco. Ko so jo prvič predstavili javnosti, so bili odzivi burni in večinoma negativni. Še posebej ostro se je odzval igralski sindikat SAG-AFTRA, ki je opozoril, da ne gre za igralko, temveč za računalniško generiran lik, izurjen na delu pravih igralcev – brez njihovega dovoljenja ali plačila.

Pratt je trenutno na promocijski medijski turneji svojega novega filma Mercy, v katerem igra policista, ki se mora boriti za življenje proti UI-sodniku. Zet slavnega Arnolda Schwarzeneggerja je prepričan, da je igralski poklic dolgoročno varen. "Človeške izkušnje tehnologija preprosto ne more nadomestiti," je povedal, hkrati pa pričakuje, da bo umetna inteligenca vendarle spremenila filmsko industrijo. Po njegovem bo prinesla več učinkovitosti in s tem tudi izginotje nekaterih delovnih mest, zlasti na področju vizualnih učinkov.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Chris Pratt na premieri filma Mercy Profimedia

Chris Pratt na premieri filma Mercy Profimedia

Chris Pratt na premieri filma Mercy Profimedia

Chris Pratt Profimedia







"V določenih segmentih bo prišlo do racionalizacije, ker je to preprosto bolj učinkovito," je prepričan igralec, ki je sicer mnenja, da je umetna inteligenca orodje, ne ustvarjalec. "V pravih rokah lahko umetniku pomaga postati še boljši, nikoli pa ne bo prevzela vloge umetnika," je zaključil.