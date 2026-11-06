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Tuja scena

Chris Pratt pred slavo v Hollywoodu živel v kombiju

Los Angeles, 06. 11. 2026 10.16 pred 54 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Chris Pratt

Igralec Chris Pratt je, preden je doživel uspeh v Hollywoodu, živel v kombiju s 53 evri na računu. Zvezdnik franšize Varuhi galaksije se je v objavi na družbenem omrežju spomnil časa pred slavo, s sledilci pa je na družbenem omrežju delil tudi svojo fotografijo, ki je nastala v tistem času.

"Pred Hollywoodom sem živel na Havajih v kombiju in delal kot natakar," je ob svoji stari fotografiji in zgodbi, kako je dobil vlogo v grozljivki Cursed Part 3, zapisal igralec Chris Pratt. Kot je razkril, se je to zgodilo, ko je v restavracijo, kjer je delal, prišla režiserka Rae Dawn Chong, on pa jo je vprašal, ali bi lahko nastopil v njenem filmu.

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"Vprašala me je, ali znam igrati, jaz pa sem ji odgovoril, da ja in naj mi poišče vlogo v svojem filmu. Prosila me je za telefonsko številko, težava pri tem pa je bila, da nisem imel svojega telefona, zato sem ji dal številko prijatelja Mikea," je priznal. Nekaj dni pozneje je režiserka res poklicala, on pa je odhitel po scenarij in vseh 120 strani prebral trikrat po vrsti.

"To je bil prvi scenarij, ki sem ga kdaj prebral. Mojemu liku je bilo ime Devon, ob tem pa sem razmišljal, da brez težav lahko zaigram Devona," je nadaljeval, do avdicije pa se je scenarij naučil na pamet. Chong mu je ponudila vlogo v filmu in ga obvestila, da bo moral odpotovati na snemanje v Los Angeles.

Chris Pratt v filmu Potniki, kjer je zaigral ob Jennifer Lawrence.
Chris Pratt v filmu Potniki, kjer je zaigral ob Jennifer Lawrence.
FOTO: Continental film

"Imel sem približno 53 evrov na računu, vrečo oblačil in rolerje. Rae mi je nato povedala, da bom dobil letalsko karto, jaz pa sem se zavedal, da se bo moje življenje spremenilo. Postal sem igralec," se je spominjal 47-letnik. Prattovo premoženje danes ocenjujejo na približno 100 milijonov evrov, vloga v nizkoproračunski grozljivki pa mu je odprla vrata v Hollywood.

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"Večno bom hvaležen Rae, ker je dala možnost fantu, ki ga je srečala v restavraciji. Vsakdo mora nekje začeti, moj začetek je bil takšen," je zapisal igralec, ki je odtlej zaigral v številnih uspešnicah, med drugim tudi v franšizi Jurski park in filmu Potniki. Z ženo Katherine Schwarzenegger imata več nepremičnin, z njimi pa tudi dobro trgujeta.

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06. 11. 2026 11.10
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