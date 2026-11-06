Chris Pratt pred slavo v Hollywoodu živel v kombiju

"Pred Hollywoodom sem živel na Havajih v kombiju in delal kot natakar," je ob svoji stari fotografiji in zgodbi, kako je dobil vlogo v grozljivki Cursed Part 3 , zapisal igralec Chris Pratt . Kot je razkril, se je to zgodilo, ko je v restavracijo, kjer je delal, prišla režiserka Rae Dawn Chong , on pa jo je vprašal, ali bi lahko nastopil v njenem filmu.

"Vprašala me je, ali znam igrati, jaz pa sem ji odgovoril, da ja in naj mi poišče vlogo v svojem filmu. Prosila me je za telefonsko številko, težava pri tem pa je bila, da nisem imel svojega telefona, zato sem ji dal številko prijatelja Mikea," je priznal. Nekaj dni pozneje je režiserka res poklicala, on pa je odhitel po scenarij in vseh 120 strani prebral trikrat po vrsti.

"To je bil prvi scenarij, ki sem ga kdaj prebral. Mojemu liku je bilo ime Devon, ob tem pa sem razmišljal, da brez težav lahko zaigram Devona," je nadaljeval, do avdicije pa se je scenarij naučil na pamet. Chong mu je ponudila vlogo v filmu in ga obvestila, da bo moral odpotovati na snemanje v Los Angeles.